Erste Schätzungen: Oi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Oi lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Oi für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,887 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,69 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 474,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 25,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 377,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,374 USD, gegenüber 109,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 590,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

