Ausblick: Old Dominion Freight Line verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Old Dominion Freight Line wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Old Dominion Freight Line im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,43 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,48 Prozent auf 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Old Dominion Freight Line noch 1,47 Milliarden USD umgesetzt.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,76 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,54 Milliarden USD, gegenüber 5,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at