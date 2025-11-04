Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Index-Performance
|
04.11.2025 22:34:03
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone
Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,07 Prozent schwächer bei 25 435,70 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,51 Prozent schwächer bei 25 580,34 Punkten, nach 25 972,94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25 415,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 762,23 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der NASDAQ 100 24 785,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23 188,61 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2024, den Stand von 19 963,60 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Marriott (+ 3,16 Prozent auf 272,24 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,80 Prozent auf 141,36 USD), O Reilly Automotive (+ 2,32 Prozent auf 93,83 USD), Verisk Analytics A (+ 2,14 Prozent auf 220,00 USD) und Comcast (+ 1,70 Prozent auf 27,44 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Palantir (-7,94 Prozent auf 190,74 USD), Micron Technology (-7,10 Prozent auf 218,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,68 Prozent auf 246,99 USD), Synopsys (-6,59 Prozent auf 416,35 USD) und Atlassian (-6,29 Prozent auf 165,00 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 50 110 169 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,268 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,58 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Analysen zu Micron Technology Inc.
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.23
|Micron Technology Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Atlassian
|142,58
|-4,95%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|191,30
|-1,15%
|Comcast Corp. (Class A)
|23,80
|-0,25%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|27,75
|0,91%
|Marriott Inc.
|236,80
|4,32%
|Micron Technology Inc.
|191,50
|0,49%
|NVIDIA Corp.
|173,98
|0,59%
|O Reilly Automotive Inc
|82,68
|1,57%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|123,00
|4,19%
|Palantir
|164,76
|0,68%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|220,40
|1,57%
|Synopsys Inc.
|362,85
|-0,22%
|The Kraft Heinz Company
|21,06
|0,24%
|Verisk Analytics Inc (A)
|190,70
|0,21%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25 435,70
|-2,07%