Old Dominion Freight Line-Investition im Blick 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 135,30 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,391 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Aktie auf 136,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 010,57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,06 Prozent.

Old Dominion Freight Line wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

