Ausblick: OLYMPUS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OLYMPUS wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,135 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,59 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,517 USD, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 6,54 Milliarden USD im Vergleich zu 6,54 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

