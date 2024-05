Ausblick: One 97 Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

One 97 Communications wird am 22.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -7,931 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei One 97 Communications noch ein Verlust pro Aktie von -2,660 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 11,02 Prozent auf 20,77 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -19,171 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -27,500 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 103,28 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 78,99 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at