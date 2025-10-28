Ausblick: Opera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Opera äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,218 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 118,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 19,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 148,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 123,5 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,866 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,910 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 595,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 478,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at