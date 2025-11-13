Ausblick: Orkla Asa (A) (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orkla Asa (A) (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,164 USD aus. Im letzten Jahr hatte Orkla Asa (A) (spons ADRs) einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,77 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,616 USD, gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 7,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,57 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at