WKN: A0DPEY / ISIN: US6863311097

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Orkla Asa (A) (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Orkla Asa (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,164 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Orkla Asa (A) (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,77 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,64 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,622 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,08 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Orkla Asa (A) (spons. ADRs) 8,70 0,58% Orkla Asa (A) (spons. ADRs)

