Ausblick: Orsted Un präsentiert Quartalsergebnisse
Orsted Un gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orsted Un im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,023 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,48 Milliarden USD – ein Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orsted Un 1,94 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,842 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
