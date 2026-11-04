Orsted Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh Aktie

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WKN DE: A2H652 / ISIN: US68750L1026

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Orsted Un präsentiert Quartalsergebnisse

Orsted Un präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,34 Milliarden USD – ein Plus von 47,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orsted Un 1,59 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,373 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 12,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,62 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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