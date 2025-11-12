Ausblick: OTE Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OTE Group wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass OTE Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,387 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,370 EUR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OTE Group in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 884,5 Millionen EUR im Vergleich zu 897,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie, gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 3,61 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 3,59 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at