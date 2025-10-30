Erste Schätzungen: OTE Group präsentiert Quartalsergebnisse

OTE Group gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,387 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,42 Prozent auf 884,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte OTE Group noch 897,2 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 EUR, gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 3,61 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,59 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at