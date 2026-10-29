Otsuka Holdings Aktie

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WKN DE: A1XCF8 / ISIN: US6891641010

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Otsuka legt Quartalsergebnis vor

Otsuka wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,587 USD. Dies würde einer Verringerung von 26,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Otsuka 0,800 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,33 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,29 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,48 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 16,50 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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