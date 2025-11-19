Ausblick: Ovaro Kiinteistosijoitus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ovaro Kiinteistosijoitus präsentiert am 20.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,048 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ovaro Kiinteistosijoitus noch -0,250 EUR je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 24,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,4 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,250 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,070 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,2 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,4 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at