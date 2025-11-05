Ovaro Kiinteistosijoitus Aktie
WKN DE: A2N6ZN / ISIN: FI4000349113
|
05.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Ovaro Kiinteistosijoitus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ovaro Kiinteistosijoitus wird voraussichtlich am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Ovaro Kiinteistosijoitus für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,048 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 EUR je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 1,1 Millionen EUR gegenüber 1,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,82 Prozent.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,250 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,070 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 4,2 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 5,4 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj Registered Shsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ovaro Kiinteistosijoitus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.25
|Erste Schätzungen: Ovaro Kiinteistosijoitus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj Registered Shs
|3,11
|0,00%