WKN DE: A2N6ZN / ISIN: FI4000349113

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Ovaro Kiinteistosijoitus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ovaro Kiinteistosijoitus wird voraussichtlich am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Ovaro Kiinteistosijoitus für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,048 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 EUR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 1,1 Millionen EUR gegenüber 1,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,82 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,250 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,070 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 4,2 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 5,4 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

