05.11.2025 07:01:06

Ausblick: P10 A präsentiert Quartalsergebnisse

P10 A äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,232 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2220,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 77,2 Millionen USD gegenüber 74,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,899 USD im Vergleich zu 0,160 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 301,0 Millionen USD, gegenüber 296,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

