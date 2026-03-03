Pacific Ethanol Aktie

WKN DE: A2QMJY / ISIN: US0215131063

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Pacific Ethanol legt Quartalsergebnis vor

Pacific Ethanol wird sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,020 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pacific Ethanol in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 234,9 Millionen USD im Vergleich zu 236,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,140 USD je Aktie, gegenüber -0,820 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 920,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 965,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

