Ausblick: Pacific Ethanol legt Quartalsergebnis vor
Pacific Ethanol wird sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,020 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pacific Ethanol in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 234,9 Millionen USD im Vergleich zu 236,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,140 USD je Aktie, gegenüber -0,820 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 920,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 965,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
