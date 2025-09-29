Paychex Aktie

WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

29.09.2025 07:01:06

Ausblick: Paychex gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Paychex öffnet am 30.09.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,68 Prozent auf 1,54 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,45 USD je Aktie, gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 6,53 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

