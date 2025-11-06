Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Lohnender Paychex-Einstieg?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Paychex-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 148,59 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,730 Paychex-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 116,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 784,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,60 Prozent eingebüßt.
Paychex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,48 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paychex Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Paychex Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Paychex Inc.
|96,78
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.