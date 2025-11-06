NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Paychex-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Paychex-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 148,59 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,730 Paychex-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 116,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 784,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,60 Prozent eingebüßt.

Paychex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at