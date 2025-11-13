NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paychex-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Paychex-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 13.11.2022 wurde das Paychex-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Paychex-Aktie bei 121,01 USD. Bei einem Paychex-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 82,638 Paychex-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 9 179,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,21 Prozent.

Der Paychex-Wert an der Börse wurde auf 40,22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at