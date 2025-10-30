NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Paychex-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Paychex-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Paychex-Anteile an diesem Tag 51,58 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Paychex-Aktie investiert hat, hat nun 1,939 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Paychex-Aktie auf 117,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 227,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 127,61 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Paychex belief sich zuletzt auf 42,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at