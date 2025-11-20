Paychex Aktie

WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

Hochrechnung 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paychex-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Paychex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Paychex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Paychex-Papier an diesem Tag bei 90,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,103 Paychex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (109,55 USD), wäre die Investition nun 120,86 USD wert. Mit einer Performance von +20,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Paychex betrug jüngst 39,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

