NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paychex-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Paychex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Paychex-Papier an diesem Tag bei 90,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,103 Paychex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (109,55 USD), wäre die Investition nun 120,86 USD wert. Mit einer Performance von +20,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Paychex betrug jüngst 39,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at