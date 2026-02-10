Ausblick: Paycom Software stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Paycom Software wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,45 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Paycom Software 2,02 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Paycom Software nach den Prognosen von 19 Analysten 543,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 493,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,24 USD je Aktie, gegenüber 8,92 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at