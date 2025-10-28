PC Connection Aktie

WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

28.10.2025

Ausblick: PC Connection präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PC Connection äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,01 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll PC Connection im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 743,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 724,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,62 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD im Vergleich zu 3,29 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,95 Milliarden USD, gegenüber 2,80 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

