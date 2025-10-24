PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Lohnende PC Connection-Anlage?
|
24.10.2025 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der PC Connection-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21,20 USD. Bei einem PC Connection-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,717 PC Connection-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2025 295,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 195,57 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete PC Connection eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|PC Connection Inc.
|54,00
|0,93%
