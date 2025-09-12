NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen PC Connection-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das PC Connection-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die PC Connection-Aktie bei 48,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,051 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 133,64 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Anteils am 11.09.2025 auf 65,15 USD belief. Das entspricht einem Plus von 33,64 Prozent.

Am Markt war PC Connection jüngst 1,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

