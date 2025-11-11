pdvWireless Aktie

WKN DE: A2PP3J / ISIN: US03676C1009

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: pdvWireless präsentiert Quartalsergebnisse

pdvWireless stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,600 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,6 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,384 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,610 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 6,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

