Erste Schätzungen: pdvWireless mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

pdvWireless wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,600 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,04 Prozent erhöht. Damals waren -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei pdvWireless für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,794 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,610 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at