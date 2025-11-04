Pennant Group Aktie

WKN DE: A2PRK9 / ISIN: US70805E1091

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Pennant Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pennant Group lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,287 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pennant Group 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pennant Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 222,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 180,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 898,3 Millionen USD, gegenüber 695,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

