Ausblick: PeptiDream legt Quartalsergebnis vor

PeptiDream wird am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -5,695 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -20,100 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 18,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,00 Milliarden JPY gegenüber 5,07 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -10,743 JPY, gegenüber 115,85 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 18,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 46,68 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at