Ausblick: PeptiDream legt Quartalsergebnis vor

PeptiDream wird am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -7,007 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -8,480 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,06 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,31 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 51,91 JPY, gegenüber -28,990 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 36,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,52 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net