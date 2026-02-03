Ausblick: Performance Food Group legt Quartalsergebnis vor

Performance Food Group gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Performance Food Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 16,51 Milliarden USD im Vergleich zu 15,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,98 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,18 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 67,76 Milliarden USD, gegenüber 63,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at