Ausblick: PetroChina legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PetroChina präsentiert in der am 26.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,200 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 673,23 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 800,62 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,839 CNY, gegenüber 0,900 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2.818,31 Milliarden CNY im Vergleich zu 2.993,50 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at