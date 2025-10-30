Ausblick: PetroChina stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PetroChina äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass PetroChina im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 HKD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 675,50 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 764,33 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,869 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,980 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.787,38 Milliarden CNY, gegenüber 2.993,50 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at