Ausblick: Peyto Exploration Development präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Peyto Exploration Development wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Peyto Exploration Development für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,470 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Peyto Exploration Development in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 316,7 Millionen CAD im Vergleich zu 180,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,07 CAD je Aktie, gegenüber 1,43 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 846,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at