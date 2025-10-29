Erste Schätzungen: Peyto Exploration Development stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Peyto Exploration Development wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,470 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 80,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,260 CAD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 316,7 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 75,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 180,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,07 CAD aus. Im Vorjahr waren 1,43 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,27 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 846,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at