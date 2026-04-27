Ausblick: Pihlajalinna legt Quartalsergebnis vor

Pihlajalinna öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,366 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pihlajalinna ein EPS von 0,470 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Pihlajalinna nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 147,4 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 18,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 181,4 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 EUR im Vergleich zu 1,58 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 581,4 Millionen EUR, gegenüber 652,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at