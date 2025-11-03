Ausblick: Pizza Pizza Royalty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pizza Pizza Royalty lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,240 CAD je Aktie gegenüber 0,230 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 1518,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 161,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,960 CAD, gegenüber 0,940 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 640,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,8 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at