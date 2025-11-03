Pizza Pizza Royalty Aktie
WKN DE: A1KA03 / ISIN: CA72585V1031
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Pizza Pizza Royalty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pizza Pizza Royalty lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,240 CAD je Aktie gegenüber 0,230 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 1518,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 161,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,960 CAD, gegenüber 0,940 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 640,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,8 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pizza Pizza Royalty Corpmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Pizza Pizza Royalty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Pizza Pizza Royalty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Pizza Pizza Royalty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Pizza Pizza Royalty legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pizza Pizza Royalty Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Pizza Pizza Royalty Corp
|15,41
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.