Pollard Banknote Aktie

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WKN DE: A1H4J3 / ISIN: CA73150R1055

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Pollard Banknote legt Quartalsergebnis vor

Pollard Banknote stellt am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,423 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pollard Banknote 0,300 CAD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 142,7 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 152,9 Millionen CAD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,55 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,28 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 620,8 Millionen CAD, gegenüber 596,0 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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