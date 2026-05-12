PolyPid Aktie
WKN DE: A2JNTB / ISIN: IL0011326795
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: PolyPid legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PolyPid wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,433 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll PolyPid mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,475 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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