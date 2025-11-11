Ausblick: Poste Italiane SPA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Poste Italiane SPA präsentiert in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,431 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,05 Prozent verringert. Damals waren 0,440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Poste Italiane SPA in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,16 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,85 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie, gegenüber 1,54 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 13,09 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 21,16 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at