28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Poste Italiane SPA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Poste Italiane SPA präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,438 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Poste Italiane SPA noch 0,440 EUR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,15 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 46,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Poste Italiane SPA einen Umsatz von 5,85 Milliarden EUR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,54 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,08 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,16 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

