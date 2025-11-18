Ausblick: PPDAI Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PPDAI Group A veröffentlicht am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,56 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PPDAI Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 3,63 Milliarden CNY für PPDAI Group A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 457,1 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,00 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,25 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 14,29 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at