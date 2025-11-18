PPDAI Grou a Aktie
WKN DE: A2PWCC / ISIN: US31810T1016
|
18.11.2025 07:01:06
Ausblick: PPDAI Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PPDAI Group A veröffentlicht am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,56 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PPDAI Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 3,63 Milliarden CNY für PPDAI Group A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 457,1 Millionen USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,00 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,25 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 14,29 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PPDAI Group Inc (A) (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: PPDAI Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu PPDAI Group Inc (A) (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|PPDAI Group Inc (A) (spons. ADRs)
|5,00
|-0,99%