Prenetics Global Aktie
WKN DE: A3EUSU / ISIN: KYG722451229
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Prenetics Global vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Prenetics Global wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,550 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,840 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 26,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 234,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Prenetics Global einen Umsatz von 7,8 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,610 USD im Vergleich zu -3,710 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 99,2 Millionen USD, gegenüber 30,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prenetics Global Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Prenetics Global vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Prenetics Global Limited Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Prenetics Global Limited Registered Shs
|12,34
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.