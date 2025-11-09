ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Prenetics Global Aktie

Prenetics Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EUSU / ISIN: KYG722451229

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Prenetics Global vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Prenetics Global wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,550 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,840 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 26,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 234,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Prenetics Global einen Umsatz von 7,8 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,610 USD im Vergleich zu -3,710 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 99,2 Millionen USD, gegenüber 30,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prenetics Global Limited Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Prenetics Global Limited Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prenetics Global Limited Registered Shs 12,34 -0,04% Prenetics Global Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen