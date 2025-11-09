Ausblick: Prenetics Global vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Prenetics Global wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,550 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,840 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 26,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 234,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Prenetics Global einen Umsatz von 7,8 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,610 USD im Vergleich zu -3,710 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 99,2 Millionen USD, gegenüber 30,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at