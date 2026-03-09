Ausblick: Priority Technology präsentiert Quartalsergebnisse

Priority Technology lädt am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,260 USD aus. Im letzten Jahr hatte Priority Technology einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,22 Prozent auf 248,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Priority Technology noch 227,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,986 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 953,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 879,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at