Priority Technology Holdings Aktie

Priority Technology Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JRQV / ISIN: US74275G1076

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Priority Technology präsentiert Quartalsergebnisse

Priority Technology lädt am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,260 USD aus. Im letzten Jahr hatte Priority Technology einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,22 Prozent auf 248,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Priority Technology noch 227,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,986 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 953,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 879,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Priority Technology Holdings Inc Registered Shs

Analysen zu Priority Technology Holdings Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Priority Technology Holdings Inc Registered Shs 4,78 -0,42% Priority Technology Holdings Inc Registered Shs

