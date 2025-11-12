Profound Medical Aktie
WKN DE: A2PTXJ / ISIN: CA74319B5027
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Profound Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Profound Medical wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,372 USD gegenüber -0,520 CAD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,540 USD, gegenüber -1,530 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 17,2 Millionen USD im Vergleich zu 14,6 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
