Profound Medical Aktie
WKN DE: A2PTXJ / ISIN: CA74319B5027
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Profound Medical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Profound Medical wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,372 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,520 CAD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,540 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,530 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 17,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 14,6 Millionen CAD in den Büchern standen.
