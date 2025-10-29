Erste Schätzungen: Profound Medical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Profound Medical wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,372 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,520 CAD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,540 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,530 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 17,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 14,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at