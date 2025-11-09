Ausblick: ProFrac A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ProFrac A wird am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass ProFrac A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,433 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 417,7 Millionen USD – ein Minus von 27,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProFrac A 575,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,550 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,380 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,91 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at