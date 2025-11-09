PubMati a Aktie
WKN DE: A2QJL6 / ISIN: US74467Q1031
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: PubMatic A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PubMatic A wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,211 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.
13 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 64,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 71,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,550 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 273,9 Millionen USD, gegenüber 291,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
